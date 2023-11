Mais de 254 mil crianças viviam, em 2021, em famílias monoparentais - só com o pai ou só com a mãe. Os dados dos Censos mostram que dos 1,3 milhões de crianças e jovens em Portugal, 81% viviam em núcleos familiares com pai e mãe. Os restantes 19% viviam em família monoparental: 17% com a mãe e 2% com o pai.









