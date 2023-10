A recusa de mais de 1500 médicos em realizarem horas extraordinárias nas Urgências para além de 150 horas levou ao encerramento de Urgências em seis hospitais: Chaves, Barcelos, Tomar, Santarém, Caldas da Rainha e Guarda



Há, contudo, "26 hospitais com as Urgências condicionadas, devido à presença de um reduzido número de médicos", revela a médica Helena Terleira, do movimento Médicos em Luta.









Ver comentários