Pelo menos 28 voos cancelados de e para Lisboa esta terça-feira

Pelo menos 28 voos foram esta terça-feira cancelados no Aeroporto de Lisboa.De acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal, foram canceladas 12 partidas e 16 chegadasO cenário de caos tem sido constante no Aeroporto Humberto Delgado. Esta segunda-feira foram 29 os voos cancelados e no domingo registaram-se 40.A falta de funcionários, as greves e fatores climáticos são algumas das condicionantes que estão a agravar a situação. Na origem das complicações está também o rebentamento do pneu de um jato particular na pista do aeroporto, que obrigou ao seu encrramento durante a tarde de sexta-feira.Os problemas observados em Lisboa estão a ser vividos em vários aeroportos nos Estados Unidos e na Europa.