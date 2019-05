Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

273 mil euros para o Tejo Internacional

Parque Natural Tejo Internacional vai receber apoios.

09:40

O projeto-piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) vai receber em 2019, do Fundo Ambiental, um total de 273 mil euros para ações de valorização, apoio técnico e sensibilização ambiental.



Segundo o despacho do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, a maior fatia financeira, com uma dotação até 12 6500 euros, destina-se à promoção e melhoria das condições de visitação, elaboração de um plano de comunicação e criação de um roteiro estratégico de desenvolvimento turístico.



O Plano de Valorização do PNTI foi aprovado em outubro e estende-se até 2022.