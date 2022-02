28 mortos e 13 158 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 28 mortos e 13 158 infetados por Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde, há menos 117 pessoas internadas em enfermarias (1 646) e menos 10 em unidades de cuidados intensivos (101).Desde o início da pandemia o país já registou 20 922 óbitos e 3 219 439 casos confirmados.A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar nas novas infeções: foram registados mais 4 745 casos. Segue-se a Região Norte com mais 2 747; o Centro com mais 2 647; o Algarve com mais 917 e o Alentejo com mais 859. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 444 e 799 casos, respetivamente.