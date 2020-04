30% dos infetados por coronavírus em Portugal contraíram doença em casa

Foi no seio familiar que 30 por cento dos infetados com Covid-19 contraíram o vírus, enquanto 25% ficaram infetados em instituições coletivas como lares ou empresas. Os dados foram este domingo avançados pela ministra da Saúde, Marta Temido, que citou uma análise da Direção-Geral da Saúde a uma amostra de 2958 casos confirmados entre os dias 18 e 24 de abril.



Segundo a governante, esta informação vai passar a ser divulgada e partilhada com regularidade, e os dados provam que é necessário ter "em atenção que quem está em domicílio (e infetado) continua a ter necessidade de cuidados especiais". A análise revela que 9% dos casos confirmados desta amostra aconteceram através de transmissão social (contactos com amigos ou familiares que não habitavam na residência do infetado). Os dados divulgados reportam a menos de metade da amostra - dos 2958 incluídos na análise, só 44% tinham informação sobre o tipo de transmissão.

No dia em que o número de infetados em Portugal atingiu os 23 864 (mais 472 face a sábado) e os óbitos chegaram ao 903 (aumento de 23), verificaram-se mais 52 casos recuperados. Na conferência de imprensa sobre o relatório da situação, Marta Temido alertou que a média de infetados por cada doente subiu de 0,95 para 1,04 (ou seja, uma pessoa infetada contagia uma outra), sendo necessária uma maior adaptação dos cidadãos a viver com a pandemia. "Tenhamos paciência, disciplina e capacidade de nos adaptarmos àquilo que é viver com a infeção", acrescentou.



Braga e Matosinhos ultrapassam os mil

Braga e Matosinhos juntaram-se este domingo a Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto como os municípios com mais de mil casos de infetados com Covid-19. O Porto foi o município com maior aumento: mais 91 confirmados do que no sábado.



Temperatura medida duas vezes ao dia

A ministra da Saúde recomendou este domingo que os trabalhadores tenham o cuidado de medir duas vezes ao dia a sua temperatura corporal. "Se sentirem que têm temperatura, devem abster-se de ir trabalhar", disse.





