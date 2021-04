30% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde não respondem à vacinação da Covid

Cerca de 30% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde convocados para a vacinação contra a Covid-19 (145 617), através de mensagens enviadas por telemóvel (SMS), não responderam.





CM pela ‘task force’ que coordena o plano de vacinação, até ao dia 8 de abril foram enviadas 490 103 mensagens de agendamento. Os serviços de saúde receberam 344 486 respostas. Deste total, só 4% responderam ‘Não’ à convocatória para a toma da vacina. “A não aceitação do agendamento não significa uma recusa de vacinação. Pode ser causada por diversos motivos, como indisponibilidade na data proposta, pretendendo o utente uma data alternativa”, explica ao Correio da Manhã fonte oficial da ‘task force’.



Antes de ser enviada a convocatória por mensagem escrita, os profissionais de saúde fazem a seleção dos utentes. O critério idade é tido em conta na hora de enviar a SMS. A maioria dos idosos, por exemplo, é contactada por chamada telefónica ao invés de mensagem. A convocatória por telefonema tem registado também uma adesão muito positiva.





Nesta segunda fase do plano de vacinação, o agendamento da vacinação sofre alterações: deixa de ser centralizado através dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Ou seja, além de poder ser feito através da base de dados dos Centros de Saúde, passa a ser possível cada pessoa agendar a toma da vacina de acordo com a sua própria disponibilidade. A marcação vai decorrer através de uma página na internet, em específico, mas também poderá ser realizada com a ajuda das juntas de freguesia, nos bombeiros, na PSP ou na GNR.