30 praias lotadas durante a manhã de terça-feira em todo o País

O dia ainda ia a meio, esta terça-feira de manhã, e já 30 praias de diversas regiões do País apresentavam ocupação plena, de acordo com a aplicação Info Praia, desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente para ajudar a garantir os distanciamentos entre os banhistas devido à pandemia.A região do Algarve tem sido a mais concorrida nesta altura do ano, tendo esta terça-feira 23 areais com lotação completa. E até as praias de Monte Gordo e Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António, com lotação máxima para 14 800 e 6300 pessoas, respetivamente, estavam cheia.