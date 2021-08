300 funcionários esperam compra que salve Dielmar

Dezenas de funcionários da Dielmar, que surpreendeu as três centenas de funcionários com um pedido de insolvência durante as férias, concentraram-se ontem em frente à Câmara de Castelo Branco, onde ouviram o autarca albicastrense dar conta de que “há três manifestações de interesse na aquisição da empresa”.Esta é “uma luz ao fundo do túnel” e um sinal de esperança para “uma marca prestigiada, não só para o País, mas também para a região”, sustentou o edil José Augusto Alves, que está empenhado em que a fábrica “se mantenha a laborar no mesmo sítio, em Alcains, e com os mesmos colaboradores”, referiu ainda o responsável.