300 idosos do concelho de Lousada acompanhados durante pandemia

Há um ano confinados, devido à pandemia, 300 idosos do concelho de Lousada - que pertencem aos Movimentos Seniores do concelho - continuam a ter acompanhamento dos professores. Pelo menos duas vezes por mês, professores e uma técnica da autarquia visitam-nos e dão-lhes conselhos sobre como manter a condição física. " São mais de 300 idosos que, apesar de confinados, recebem duas visitas mensais de professores da Lousada Séc. XXI, que trocam algumas palavras com os utentes, de modo a aferir acerca da sua condição física e deixam também conselhos, bem como um panfleto com orientações para que estejam ativos e em segurança", diz a autarquia.





Segundo a Câmara Municipal, o acompanhamento individualizado dos mais velhos, reflete-se na "saúde física e cognitiva". Nestes encontros, os profissionais conseguem detetar e perceber se os idosos têm algumas dificuldades e ajudam-nos a combater o isolamento social.