Os cerca de 300 mil cartões de antigos combatentes já estão a ser distribuídos para as respetivas moradas, numa operação que terá um custo total de cerca de 900 mil euros.



Estes cartões resultam da aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, que prevê que os seus beneficiários sejam titulares do ‘Reconhecimento da Nação’, com direito a isenção de taxas moderadoras no SNS ou entrada grátis em museus e monumentos nacionais.

