300 mil faltas de medicamentos em meio ano

No segundo semestre de 2020 foram notificadas à Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) quase 300 mil faltas de medicamentos.Os dados constam do Relatório de Atividades do Infarmed relativo ao ano passado e mostram que, apesar da pandemia, a atividade daquela entidade foi superior a 2019 em vários aspetos: foram concluídos 41 315 processos de alteração dos termos da AIM (Autorização de Introdução no Mercado), mais 80% face a 2019, foram realizadas 1864 inspeções no âmbito dos medicamentos de uso humano (mais 47%), 169 inspeções a dispositivos médicos e 81 a produtos cosméticos e de higiene corporal (mais 30%) e feitos 4797 licenciamentos a entidades (mais 27%).