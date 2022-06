303 mil idosos com quarta dose da vacina contra a Covid-19

A segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada a 303 mil pessoas com mais de 80 anos ou residentes em lares. A Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinhou esta terça-feira que todos os utentes de estruturas residenciais para idosos elegíveis e que decidiram avançar para a toma foram imunizados. O processo de administração desta quarta dose arrancou há praticamente um mês, no dia 16 de maio.









“Os cidadãos com 80 ou mais anos de idade [que não residem em lares] têm estado a ser convocados por agendamento local, através de mensagem (SMS) ou chamada telefónica, e por agendamento central”. A imunização deve acontecer com um intervalo mínimo de quatro meses após a última dose ou um diagnóstico de infeção.

Na última segunda-feira, dia a que também reportam os dados da vacinação, houve 23 364 novos casos e 37 óbitos.





O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar entregou esta terça-feira duas providências cautelares para suspender os efeitos dos processos em que dois técnicos foram condenados por desinfetarem uma ambulância do INEM, na via pública. Os envolvidos, ambos dirigentes sindicais, enfrentam penas de suspensão de 20 e 30 dias, sem vencimento, por violação do dever de zelo. Descontaminaram, no Porto, em 2020, uma ambulância que transportou um doente com Covid-19.