As 31 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 no Lar de Bemposta, no concelho Mogadouro, distrito de Bragança, foram hoje dadas como curadas da infeção de acordo com as normas da DGS, disse à Lusa fonte da saúde pública.

"Todos os 31 utentes e colaboradores foram hoje dados como curados, de acordo com as normas em vigor e emitida pela Direção Geral da Saúde (DGS)", concretizou a mesma fonte.

Das 31 pessoas que estiveram afetados pelo novo coronavírus, 24 são utentes e sete são colaboradores.