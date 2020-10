31 infetados com Covid-19 em lar de idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) anunciou, nesta segunda-feira, a existência de 31 casos de infeção por Covid-19 entre utentes e profissionais do Lar de Idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja.



Dos 146 testes efetuados a funcionários e utentes, há a registar 31 casos positivos, sendo 24 em utentes e 7 em profissionais do Lar. Registam-se, ainda, 2 casos inconclusivos.



Para além de todas as medidas já adoptadas e protocoladas para estes casos, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo frisa que está a acompanhar a situação e a fazer uma avaliação diária articulada com as demais entidades envolvidas.