31 utentes e mais de 50 funcionários de lar em Aveiro estão há três semanas à espera de testes ao coronavírus

Os utentes e funcionários do lar Associação Asas Santa Joana, em Aveiro, estão à espera há 3 semanas para realizar testes ao coronavírus.Até ao momento são já quatro os utentes isolados após terem apresentado sintomas para a Covid-19. No entanto, nenhum utente foi ainda testado.Secretário de Estado anunciou esta terça-feira que seriam realizados testes em dois lares da cidade, mas o mesmo não se verificou naquela instituição.O diretor da associação, Vítor Martins, diz que o processo decorre há três semanas, desde o momento em que a situação nos lares piorou."Vemos um estado preocupado com as escolas, com a indústria, com o comércio, com tudo, e nunca houve uma palavra para o setor social, para as IPSS. As IPSS a nível do País são cerca de 1000", criticou Vítor, acrescentando que as instituições "não podem ser esquecidas e têm sido esquecidas".Segundo o que oapurou, os testes que chegarão também não são suficientes e, por essa razão, será necessário escolher os idosos que vão ser testados.O diretor defendeu que a única solução será testar os 31 utentes e os mais de 50 funcionários da instituição.