Desde 2013 que não se reformavam tantos professores. De acordo com a lista disponibilizada pela Caixa Geral de Aposentações (CGA), a partir de 1 de novembro aposentam-se mais 318 docentes e educadores de infância, o que perfaz 3150 desde o início do ano.



É o número mais alto da última década. As previsões apontam para um total de 3515 aposentados até final de 2023.









