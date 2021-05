32% dos portugueses já têm a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Mais de três milhões (3 223 964) de portugueses, o correspondente a 32%, já receberam a primeira dose da Covid-19 desde o início do processo de vacinação, de acordo com o relatório enviado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Com a vacinação completa há cerca de 14% da população, o correspondente a mais de um milhão e 400 mil portugueses. 89% dos idosos com mais de 80 anos já têm o processo completo e 89% da população com mais de 65 anos já recebeu pelo menos uma dose.

