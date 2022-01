33 mortos e 38 136 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 33 mortos e 38136 novos casos de Covid-19.Nas últimas 24 horas há mais 34 doentes internados em enfermarias, num total de 1733 internamentos. Há mais um doente em UCI, num total de 163 internados.A Região Norte foi aquela onde se registaram mais novos casos: 14 899. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 13 585, o Centro com mais 4 649, o Alentejo com mais 1224 e o Algarve com mais 1219.As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 2 133 e 427 casos, respetivamente.14 das 33 vítimas mortais foram contabilizadas na Região de Lisboa; 12 foram registadas no Norte, cinco no Centro; uma no Alentejo e uma na Madeira.Em atualização