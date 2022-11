Cerca de 34 mil advogados elegem até às 20h00 desta quarta-feira o bastonário da Ordem dos Advogados. Com sete candidatos, esta é uma das eleições mais concorridas dos últimos anos – conta com o atual bastonário, que se recandidata, com um dissidente da atual direção, com advogados que repetem a candidatura e com estreantes na corrida a bastonário (ver perfis na página ao lado).









Ver comentários