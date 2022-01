34 mortos e 40 090 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista, segundo o boletim da DGS desta sexta-feira, 40 090 novos casos de Covid-19. Há mais 34 mortos, segundo indica o documento.





27 424 pessoas recuperaram da doença. Não há registo de internados esta sexta-feira. Há a registar mais 12 632 casos ativos de Covid-19 em Portugal, num total de 299 597.



A região Norte do País foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 15 914 novas infeções, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 14 513 novos casos. No Centro há mais 4589 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 1207 e 1224 novos casos, respetivamente. Nos Açores contam-se mais 450 casos e na Madeira mais 2193.