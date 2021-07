Inconformidades, como a falta de proteção e segurança das fontes de radiação ou ilegalidades no tratamento quando ficam fora de uso, levaram a autoridade a passar 154 autos, na sequência de 256 operações de fiscalização.



A Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT) detetou 356 infrações em instalações com fontes radioativas, como hospitais, clínicas de imagiologia ou consultórios dentários e veterinários, desde 2019, ano em que assumiu essa competência.Inconformidades, como a falta de proteção e segurança das fontes de radiação ou ilegalidades no tratamento quando ficam fora de uso, levaram a autoridade a passar 154 autos, na sequência de 256 operações de fiscalização.

Mais de uma centena (104) de falhas foram identificadas este ano, quando o número de ações de inspeção disparou - até ao final de maio, 151 instalações foram fiscalizadas, mais 50% do que em todo o ano anterior (100) - e foram levantados 65 autos.



Os dados cedidos ao CM pela IGAMAOT revelam que os maiores infratores são dentistas, com registo de 160 inconformidades em consultórios de medicina dentária, em cerca de dois anos e meio. Seguem-se instalações industriais (152) e consultórios veterinários (31). As multas por exposição a radiações podem variar entre os 12 mil e os cinco milhões de euros.