Comboios da CP no Cais do Sodré parados até às 16h40

O segundo dia de greve dos trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP registava cerca das 09h30 "uma adesão maciça", estando a ser cumpridos os serviços mínimos e com a maioria das bilheteiras encerradas, disse fonte sindical. De acordo com o balanço feito pela CP às 08h30, ficaram parados 36 dos 67 comboios programados.De acordo com o que oconseguiu apurar, os comboios estão parados na Estação do Cais do Sodré desde cerca das 10h10 e só serão retomados cerca das 16h40 desta tarde.

Recorde-se que os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP- Comboios de Portugal cumprem esta segunda-feira o segundo de três dias de greve, em protesto contra a proposta de regulamento de carreiras e reclamando aumentos salariais e o cumprimento do acordo de empresa.