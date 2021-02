O 5º Festival do Rancho de Mirandela, no distrito de Bragança, decorreu este sábado, de forma inédita e respeitando as normas em vigor de combate à pandemia de Covid-19.Este é um certame que normalmente decorre no Mercado Municipal da cidade, porém, este ano, devido à Covid-19, funcionou em regime de takeaway. Hugo Ribeiro, dono do restaurante O Pomar, confecionou 100 litros de rancho e afirma que este foi um festival diferente.