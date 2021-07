369 órgãos transplantados no primeiro semestre do ano

Os transplantes subiram no primeiro semestre do ano, sobretudo os cardíacos e a pulmonares, com um total de 369 órgãos transplantados até final de junho, mais 54 do que no ano passado, segundo a Coordenação Nacional da Transplantação.

Os dados, revelados a propósito do Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, que hoje se assinala, indicam que nos primeiros seis meses deste ano houve um total de 163 dadores de órgãos (dadores falecidos e dadores vivos), mais 22 do que no período homólogo de 2020, sendo que 143 foram dadores falecidos (mais 21).

Estes números comparam com o ano atípico de 2020, marcado pela pandemia de covid-19 e durante o qual caíram mais de 20% os órgãos colhidos para transplante.