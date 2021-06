37% da população portuguesa já levou a primeira dose e 19% já está totalmente vacinada contra a Covid-19

O relatório da DGS revela esta terça-feira que 37% da população portuguesa já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 19% já se encontra totalmente imunizada.Segundo o relatório, 96% dos maiores de 80 anos já foi vacinado com a primeira dose e 91% já está totalmente vacinado. Também 93% das pessoas com idades entre os 65 e os 79 já estão vacinadas com a primeira dose e 42% já está imunizada.Nas idades entre os 50 e os 64 anos, 52% da população já recebeu a primeira dose e 18% já está totalmente vacinado.Em atualização