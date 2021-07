37 pessoas apanhadas dentro de boite em Famalicão

Passavam já 15 minutos das 00h00 desta segunda-feira, quando a GNR, do Comando de Braga, detetou 37 pessoas dentro de uma conhecida boîte, em Pedome, Vila Nova de Famalicão.O espaço funcionava fora da hora permitida por lei e todos os clientes foram autuados por estarem a violar o dever de recolhimento obrigatório em vigor no concelho, um dos que estão em risco elevado de contágio por Covid-19.Horas antes, a GNR tinha colocado um ponto final numa festa com mais de cem jovens, que decorria numa moradia privada, em Ofir.Neste último caso, no concelho de Esposende, vídeos postos a circular nas redes sociais mostram os jovens amontoados, nos jardins da moradia, a beber e a dançar, todos sem máscara e sem guardarem qualquer distanciamento social. A GNR foi chamada à moradia pelos vizinhos, incomodados com o ruído excessivo, e acabou por dispersar os jovens.O organizador foi identificado. Em Famalicão, o dono do bar foi também multado por vender álcool fora do horário legal.