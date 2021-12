37 trabalhadores infetados no Hospital da Figueira da Foz

O Hospital Distrital da Figueira da Foz regista um surto de covid-19 com 37 trabalhadores infetados, mas que não afeta a atividade assistencial, confirmou esta sexta-feira à agência Lusa fonte hospitalar.

"A atividade hospitalar não está comprometida. Em nada altera atividade regular do hospital, mantendo-se as consultas e as cirurgias", salientou fonte do gabinete de comunicação.

Segundo a mesma fonte, o surto afeta maioritariamente os Serviços de Gestão e Logística, tendo condicionado uma das áreas de serviço, que, entretanto, foi assegurada por outros profissionais da mesma área.