372 praias premiadas com bandeira Azul. Saiba onde ficam

Apesar da maior exigência provocada pela pandemia de Covid, o número de praias com bandeiras azul voltou a aumentar, havendo este ano 372, mais 12 do que em 2020. "Este aumento é muito significativo tendo em conta as condições difíceis que vivemos", afirmou José Archer, presidente da Associação Bandeira Azul da Europa.



O galardão que distingue a qualidade das águas, a segurança e os equipamentos disponíveis foi também atribuído a 16 portos de recreio/marinas e 11 embarcações ecoturísticas. "Só praias com qualidade da água excelente se podem candidatar e há que cumprir o plano de análises apresentado", garante Archer, frisando que este é um fator decisivo. O Algarve continua a ser a região com mais praias premiadas (87), seguido do Norte (79) e do Tejo (62).



As praias do concelho de Cascais voltaram a ficar de fora porque não se candidataram. "Tivémos um contacto da Câmara de Cascais, que tinha intenção de preparar a candidatura, mas acabaram por não apresentar. Estou em crer que no próximo ano já estará incluído. As praias têm qualidade para isso", disse Archer.

Semáforos de regresso

As regras de segurança nas praias contra a Covid-19 deverão continuar este ano. O distanciamento entre banhistas e chapéus de sol, a higienização de espreguiçadeiras e a colocação de semáforos para indicar a afluência às praias são algumas das medidas que se deverão repetir.



“Tudo indica que os semáforos voltam, porque funcionou no ano passado. Verificámos que, na maior parte das praias, não foi necessário porque não são praias que tenham uma lotação muito grande, mas nas frentes urbanas mostrou-se útil”, disse José Archer, presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, frisando que a DGS “oportunamente irá divulgar” as medidas para a nova época balnear.



Os semáforos tinham a luz verde acesa quando a ocupação era de um terço da praia, o amarelo quando subisse para dois terços e vermelho quando estivesse quase cheia. Isto tendo em conta uma distância de 3 metros entre chapéus de sol e de 1,5 metros entre as pessoas. A interdição de gaivotas, escorregas ou chuveiros interiores poderá também continuar, bem como a proibição de atividades desportivas com 2 ou mais pessoas, exceto as de cariz náutico, como as ligadas ao surf.



O ano passado, outra das medidas aplicadas foi que cada pessoa ou grupo só podia alugar toldos e barracas de manhã (até 13h30) ou de tarde (a partir das 14h). O objetivo foi permitir que mais pessoas tivessem acesso aos equipamentos.



