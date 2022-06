373 casos confirmados de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que há, até ao momento, um total de 373 casos de varíola dos macacos em Portugal.



As autoridades de saúde comunicaram, esta terça-feira, mais oito casos de infeção humana por vírus Monkeypox. A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas já existem casos nas restantes regiões (Norte, Centro, Alentejo e Algarve). Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

A DGS recorda que "uma pessoa que esteja doente deixa de estar infeciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas".