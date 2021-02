Desde o início da pandemia e até 4 de fevereiro já morreram 3750 residentes em lares com Covid-19, de acordo com dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo a Lusa, do total de mortes de residentes em lares, 1583 aconteceram entre 4 de janeiro e 4 de fevereiro. Do total de óbitos (verificados quer em lares quer em unidades de saúde), 739 aconteceram na Região Norte, 1027 no Centro, 1520 em Lisboa e Vale do Tejo, 400 no Alentejo e 64 no Algarve.









No mês passado, a Covid-19 foi responsável por 342 mortes no domicílio, mais 183% do que no mês anterior. Segundo a DGS, entre 1 e 31 de janeiro morreram 5798 pessoas em Portugal devido à Covid-19, sendo este o mês com mais óbitos provocados pela doença. Das mortes registadas em janeiro, 4909 (84,7%) ocorreram nos hospitais, 544 noutros locais, como lares (9,4%), 342 no domicílio (6%) e três em locais desconhecidos (0,1%).

Portugal regista desde março último 14 354 óbitos por Covid-19, sendo o 11º país do mundo em mortos por milhão de habitantes.