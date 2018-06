Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

3,8 milhões de dias perdidos devido a faltas na saúde

Enfermeiros foram os que registaram o maior número de ausências ao serviço.

Por Cláudia Machado | 08:38

As faltas ao trabalho de profissionais do Serviço Nacional de Saúde rondaram os 3,8 milhões de dias perdidos no ano passado, mais 2,4% do que em 2016, revela o Relatório Social do Ministério da Saúde.



A maioria dos casos de absentismo ocorreu por doença (46,3%) e proteção na parentalidade (32,9%%), causas que deram origem a mais de 2,9 milhões de dias de ausência.



Os acidentes em serviço e doenças profissionais foram responsáveis por 170 mil dias perdidos, representando um decréscimo de 13,1% face ao ano anterior. Só em 2017 ocorreram 6951 acidentes com profissionais de saúde, 88% dos quais no local de trabalho e 12% a caminho do trabalho.



Mas a causa de absentismo que registou um maior aumento face a 2016 (76,6%) foi a de ausência por greve, com quase 121 mil dias. Verificou-se ainda um acréscimo de 26,3% das faltas injustificadas, com 21 048 dias perdidos.



Os enfermeiros foram os que registaram o maior número de ausências ao serviço (1,3 milhões de dias), seguidos dos assistentes operacionais (951 742) e dos médicos (441 806).