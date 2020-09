395 caravanistas multados por caravanismo ilegal e campismo selvagem

A GNR aplicou 395 multas no espaço de apenas 10 dias, no âmbito de ações de combate ao caravanismo ilegal e campismo selvagem desenvolvidas no Algarve.

Entre os dias 26 e 31 do passado mês, os militares levaram a cabo ações de fiscalização nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo, nomeadamente na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina.

Segundo a GNR, foram detetadas 200 infrações, das quais 164 resultantes de campismo selvagem bem como autocaravanismo e estacionamento ilegal em locais não permitidos e 36 por incumprimento do regulamento de sinalização de trânsito.

Anteriormente, no dia 21 de agosto, já tinham sido multados 122 caravanistas e campistas neste dois concelhos da Costa Vicentina.

Entretanto, nos dias 22 e 23 de agosto, a GNR detetou no município de Lagoa 73 infrações, das quais 54 por campismo e caravanismo selvagem e estacionamento ilegal em locais não permitidos e 19 por incumprimento da sinalização de trânsito.

"O campismo e caravanismo selvagem é um problema identificado e que constitui um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal", frisa a GNR.