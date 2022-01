O último dia de 2021 foi de registos máximos de temperatura para dezembro em 11 estações meteorológicas do continente, com um desvio de + 6,4 °C em relação ao normal.O mês passado foi o quarto dezembro mais quente desde 1931, com uma temperatura média do ar de 11,69 °C , superior em 1,73 °C face à média do período de 1971-2000.