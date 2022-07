40ª Concentração Internacional de Motards muda localização

A zona de acampamento da 40ª Concentração Internacional de Motos de Faro vai ser transferida para um espaço que está a ser urbanizado, para contornar as restrições impostas pela situação de contingência devido ao perigo de incêndio. Os concertos e restantes atividades vão realizar-se no mesmo local, no Vale das Almas.









A decisão foi conhecida esta terça-feira, ao início da tarde, depois de uma reunião com elementos do Motoclube de Faro, da Câmara de Faro, autoridades regionais, forças de segurança e o comando distrital da Proteção Civil, que representou o Governo central. “Temos neste momento uma alternativa, vamos implementá-la e penso que vai correr bem”, resumiu o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, no final da reunião.

A solução encontrada passa pela retirada do acampamento já instalado numa área de terreno florestal e a sua transferência para “um espaço que está urbanizado, em frente à concentração”, referiu o autarca. Até esta terça-feira já estavam acampadas mais de duas mil pessoas nos locais previstos, que deverão ser agora transferidos para esta nova zona.





A 40ª Concentração Internacional de Motos de Faro está prevista realizar-se de quinta-feira até domingo em 34 hectares de terreno, no Vale da Almas, junto ao Aeroporto Internacional .