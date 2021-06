40% dos portugueses já recebeu primeira dose da vacina contra a Covid-19

Já foram administradas em Portugal Continental seis milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, das quais cerca de 3,8 milhões correspondem a primeiras doses e cerca de 2,2 milhões a segundas doses.

O relatório do Governo revela que 40% da população portuguesa, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, já recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 22% já está completamente vacinada.





95% das pessoas com mais de 60 anos já recebeu pelo uma dose da vacina, assim como, 81% dos portugueses com mais de 50 anos.O Governo revela em comunicado que o "País está assim cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose até ao mês de Agosto".