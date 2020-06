40% dos portugueses planeia ir de férias este verão

Apenas 39,2 por cento dos portugueses estão a pensar ir de férias este verão, no atual contexto de pandemia de Covid-19, enquanto mais de metade (52%) planeia permanecer em casa, segundo revelam dados do Barómetro da Intercampus para oQuando foram questionados sobre o motivo para esta opção de não sair de casa nestas férias de verão, 46,4 por cento dos inquiridos atribuíram a decisão ao medo do contágio do vírus. Já 42 por cento das pessoas não têm dúvidas em afirmar que a falta de dinheiro é o principal motivo para não sair de casa nestas férias.Por sua vez, 8,5% alegam que não costumam sair de casa nas férias de verão e 1,3% ainda não decidiram se vão de férias.Entre os que preveem passar as férias longe de casa, 89 por cento afirmam que vão permanecer em Portugal, acedendo assim ao pedido que tem vindo a ser feito pelo primeiro-ministro, António Costa.Mesmo os que planeiam ir de férias revelam contenção nas despesas, com 44,4 por cento a afirmarem que vão gastar menos do que o ano passado. São também 44,4% os que planeiam gastar o mesmo do que em 2019. Apesar da crise, 8,4% dos inquiridos dizem que vão gastar mais nestas férias.A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, admitiu que Lisboa é um destino turístico "que suscita preocupação", devido ao elevado número de infeções. A governante sublinhou que Algarve, Alentejo, Centro e Norte têm níveis de infeção baixos e devem ser promovidos.O Turismo de Portugal lançou a página Clean & Safe, na qual os turistas podem avaliar se os locais que visitam cumprem regras sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O selo Clean & Safe reconhece as empresas que cumprem estas regras e já tem 17 mil aderentes.Sondagem realizada pela Intercampus para oe a, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional.População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.É constituída por 610 entrevistas, com a seguinte292 a homens e 318 a mulheres;133 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 144 no Centro, 165 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve.A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de junho de 2020.O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4%62%;