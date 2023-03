40% dos portugueses tem diabetes e não sabe

A percentagem de pessoas com diabetes aumentou 20% nos últimos sete anos devido à falta de possibilidades financeiras e sociais para alterar os comportamentos alimentares para mais saudáveis.De acordo com o presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, João Filipe Raposo, citado pela SIC, 40% das pessoas em Portugal tem diabetes e não sabe, considerando que o diagnóstico é tardio e agrava as perspetivas da doenças.Segundo o Observatório Nacional da Diabetes, citado pela SIC, é possível verificar que de 2014 a 2021, o número de pessoas com a doença diabetes aumentou 20%.Portugal é o terceiro país da Europa com maior percentagem de pessoas com diabetes, sendo que a taxa de excesso de peso em crianças e jovens também é das mais elevadas na Europa.Os especialistas dizem que as políticas de prevenção não estão a atuar e exigem uma nova estratégia para impedir a diabetes, afirmando que é necessário mudar os comportamentos, mas, atualmente, estes são condicionados pelo aumento do preço dos bens alimentares.