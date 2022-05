40 peregrinos de Chaves cumprem viagem de 350 quilómetros rumo a Fátima

As motivações variam. Há quem vá por promessa ou por devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este ano, 40 pessoas da Associação de Peregrinos Flavienses, saíram às cinco da manhã desta segunda-feira, de Chaves, rumo a Fátima, numa viagem de 350 quilómetros que durará dez dias.





“Vivo em Inglaterra e é a primeira vez que vou a Fátima a pé. Fiz uma promessa, relacionada com questões de saúde. Não me consegui preparar muito, mas acredito que vou conseguir, com a força do grupo e com a fé que levo no peito”, conta ao CM Cristina Almeida, de 45 anos. “Vou pela primeira vez. É um pedido, o meu cunhado está tetraplégico depois de ter caído e vou pelas pernas dele”, afirma Helena Neves, de 46 anos, outra das caminhantes que se estreia na peregrinação. A primeira paragem foi em Vidago, onde após quase duas dezenas de quilómetros feitos, os peregrinos reforçaram as energias, muito animados.