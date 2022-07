40 voos cancelados no Aeroporto de Lisboa

Subiu para 40 o número de voos cancelados no Aeroporto de Lisboa para este domingo. A informação é avançada pela página oficial da ANA- Aeroportos de Portugal e poderá ser atualizada.



Até ao momento estão 23 voos cancelados nas chegadas ao aeroporto Humberto Delgado e 19 nas partidas.





Na maioria destas situações estão em causa voos da TAP, de acordo com os mesmos dados.Os cancelamentos de voos aliados ao aumento da procura têm gerado a criação de longas filas nos aeroportos, com muitos passageiros a queixarem-se das horas perdidas à espera da bagagem e a reportarem o facto de apenas conseguirem recuperar as malas dias depois de terem chegado.

Recorde-se que este é o terceiro dia em que o aeroporto de Lisboa está com problemas uma vez que esta sexta-feira esteve com a pista encerrada devido a rebentamento de pneus de um jato privado.



No sábado foram cancelados, pelo menos, 65 voos.



Em atualização