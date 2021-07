400 trabalhadores da Lauak em luta contra relocalização da fábrica para Grândola

Os trabalhadores das empresas do setor aeronáutico Lauak e Mecahers manifestaram-se na manhã desta quinta-feira em frente à sede da empresa, em Setúbal, contra o encerramento da fábrica e a consequente deslocalização da produção para Grândola e Évora.

A greve reuniu esta quinta-feira cerca de 400 pessoas que, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul continuam às escuras sobre o processo de transferência da produção. "Os trabalhadores da Lauak e Mecahers desconhecem os planos de transferência e continuam com a vida meio suspensa, sem saberem o que os espera". No pré-aviso de greve, emitido pelo Site-Sul, pode ler-se que alguns funcionários foram alvo de ameaças relativamente ao seu futuro na empresa, bem como de serem excluídos da realização de trabalho suplementar, caso aderissem à paralisação planeada. O Site-Sul acusa por isso a empresa de "assédio moral".

As empresas Lauak e Mecahers, actualmente com 500 colaboradores, já haviam anunciado o fecho da produção da empresa de Setúbal com a transferência para Grândola e Évora.