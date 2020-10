41 estudantes de Erasmus da Universidade do Porto testam positivo à Covid-19

Há 41 casos positivos de Covid-19 entre estudantes de Erasmus da Universidade do Porto, confirmou ao CM fonte oficial da instituição de ensino.

Os alunos têm sintomas ligeiros ou estão assintomáticos, e estão todos em isolamento. Também os coabitantes das casas onde estão a residir foram colocados de quarentena.

O contágio terá acontecido fora do meio letivo, em festas particulares para assinalar o início do ano letivo.

Dentro das salas de aula o risco de contágio é reduzido, já que o uso de máscara é obrigatório, tal como o distanciamento social entre estudantes.

Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, há duas turmas que foram colocadas em ensino exclusivamente online, já que, numa delas, havia dois estudantes infetados com o novo coronavírus. Nas restantes turmas e cursos, os as aulas são divididas entre ensino presencial e online.