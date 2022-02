41 mortos e 24271 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 41 mortos e 24 271 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta sexta-feira pela DGS.O número de internados desceu para 2 332, menos 34 que na última quinta-feira. Há ainda a registar 159 internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove do que ontem.Foi no Norte do País que se registaram mais casos, 7 835, segue-se Lisboa e vale do Tejo, com 7 103 novos casos de Covid-19. O Centro do País registou mais 4 865 casos, o Alentejo com mais 1 274 e o Algarve com mais 1 694. A Madeira e os Açores registaram 479 e 1 021 novos casos de Covid-19, respetivamente.Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou maior número de óbitos, com 14, seguindo-se a região Norte, onde morreram mais 13 pessoas vítimas de Covid-19, nas últimas 24 horas. No Centro o número de mortes foi onze. Na Madeira morreram duas pessoas, e os Açores registaram uma morte.Em Portugal há 600 324 casos ativos de Covid-19, menos 16 461 do que na quinta-feira.