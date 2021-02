42% dos óbitos em duas semanas foram por Covid-19

Mais de 40% das mortes em Portugal entre o fim de janeiro e o princípio de fevereiro foram atribuídas à Covid-19, segundo novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Das 8536 mortes verificadas entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro, 3633 (42,6%) deveram-se à doença provocada pelo SARS-CoV-2. De lembrar que a semana de 25 a 31 de janeiro foi a pior desde o início da pandemia, com 4711 mortes: durante esses dias, houve 2036 mortes associadas à Covid-19 (43,2% do total) e na semana seguinte 1597 (41,8%).









O excesso de mortalidade em relação à média das mesmas semanas entre 2015 e 2019 foi de 66,3% na semana de 25 a 31 de janeiro e de 42% na semana de 1 a 7 de fevereiro. “O número de óbitos por Covid-19 foi, nas semanas 4 e 5, superior ao excesso de mortalidade, o que significa que excluindo os óbitos por Covid-19, a mortalidade registada nestas duas semanas situar-se-ia abaixo da média do período 2015-2019”, assinala o INE.

Já na quinta-feira registaram-se 67 mortes com Covid-19, o número mais baixo deste ano – a 31 de dezembro houve 66 óbitos, e desde então, por dia, morreram sempre mais de 70 pessoas em Portugal com Covid-19, com o máximo de 303 óbitos em 27 e 30 de janeiro. Esta quinta-feira houve 1940 casos novos e 4404 recuperados.