42 mortos e 16 488 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 42 mortos e 16 488 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS.O número de internados em enfermarias desceu para 2 022, menos 119 do que na quarta-feira. Registaram-se menos 10 internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos.O maior número de novos casos registou-se em Lisboa e Vale do Tejo, 5 725, seguindo-se o Norte com 4 390. A região Centro tem 3 145 novas infeções, o Algarve mais 998 e o Alentejo regista 942 novos casos. Os Açores e a Madeira registaram 743 e 545 novos casos, respetivamente.É no Norte que se regista o maior número de mortos, 18, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo que regista 10 óbitos. No Centro morreram 6 pessoas, no Algarve morreram 2 e o Alentejo registou 1 morte. Na Madeira e nos Açores morreram 2 e 1 pessoas, respetivamente.Há em Portugal 538 169 casos ativos de Covid-19, menos 1 686 que na quarta-feira.Desde o início da pandemia já morreram 20 708 pessoas em Portugal.