Há 4255 vagas no Ensino Superior que permanecem por preencher, depois de nesta segunda fase do Concurso Nacional de Acesso terem ficado colocados mais 9787 alunos. Para os estudantes agora selecionados, a matrícula e inscrição é realizada a partir desta quinta-feira - e até segunda-feira - , junto da instituição de Ensino Superior.









Com 66 vagas em aberto, o curso de Engenharia de Energias Renováveis, no Politécnico de Bragança, é o curso com mais lugares em aberto. Engenharia Eletrotécnica de Computadores, no mesmo Politécnico, ocupa o segundo posto, com 50 lugares disponíveis. Na terceira posição, com 49 vagas ainda em aberto, figuram Engenharia Informática, no Politécnico da Guarda, e Tecnologias da Informação e Multimédia, no Politécnico de Castelo Branco. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revelam que no conjunto da primeira e segunda fases do concurso deste ano houve um aumento 16% de ingressos face ao último ano letivo.

As vagas por preencher “podem ser agora disponibilizadas para a terceira fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de par instituição/curso”.





Os lugares colocados a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 22 deste mês no sítio da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior - as candidaturas decorrem desde esse dia e prolongam-se até 26 de outubro, estando o concurso concluído no fim do mês.