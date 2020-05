426 condutores obrigados a regressar a casa durante operação de fiscalização em Carcavelos

Um condutor foi detido na tarde desta sexta-feira na Avenida Marginal, no sentido Lisboa-Carcavelos ao circular sem carta de condução.A PSP montou uma operação de fiscalização na Avenida Marginal, no sentido Lisboa-Cascais, junto a Carcavelos. Desde as 8h00 da manhã, cerca de 426 pessoas foram obrigadas a voltar para trás, uma vez que não apresentavam justificação para mudar de concelho.Cerca de 80 pessoas que circulavam na via pública foram também proibidas de transitar do concelho de Oeiras para Cascais.Recorde-se que entre os dias 1 e 3 de maio é proibido mudar de concelho sem justificação válida.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24