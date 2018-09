43 992 alunos entraram no Ensino Superior

Mais de metade dos alunos colocados conseguiu entrar na primeira opção.

Por Edgar Nascimento | 09:00

A esmagadora maioria de alunos candidatos ao ensino superior público entrou num dos cursos escolhidos já na 1ª fase de acesso. Ao todo, foram colocados 43 992 estudantes, 89,1% dos 49 362 que concorreram, de acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior.Face ao ano passado, são menos colocados, mas também houve menos candidatos – em percentagem, este ano foi mais fácil entrar para um curso universitário, ou politécnico, do que em 2017.Mais de metade (54,7%) conseguiu mesmo uma vaga no curso escolhido como 1ª opção, o que representa um aumento de 5,7% em relação à mesma fase do ano passado.Por instituições, a Universidade de Lisboa é a que tem mais caloiros – 7214 – seguida da Universidade do Porto (3970) e Universidade de Coimbra (3184). Entre os politécnicos, o do Porto lidera (2896 colocados), seguido de Lisboa (2245), Coimbra (1716) e Leiria (1566).Quem ficou com todas as vagas preenchidas é o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, e também as escolas superiores de Enfermagem, do Porto, Coimbra e Lisboa.A área das Engenharias e afins é a que tem médias mais altas de entrada e mais procura – 7461 colocados –, mas também aquela em que sobram mais vagas: 1829. Seguem-se Ciências Empresariais (6914 colocados) e Saúde (6217).