44% dos infetados com Covid-19 é assintomático e imunidade de grupo em Portugal é de 2,9%

De acordo com o Inquérito Serológico Nacional, Portugal ainda está longe da imunidade de grupo com 2,9% da população com anticorpos à Covid-19. Os homens são os que mais anticorpos têm face às mulheres.

Relativamente à percentagem de infetados assintomáticos, essa é de 44%.

A seroprevalência é baixa, pelo que se recomenda que sejam mantidas todas as medidas de proteção coletiva.