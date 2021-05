44% dos portugueses entre os 50 e os 64 anos já com uma dose da vacina Covid. 300 mil doses dadas na última semana

Mais de 3 milhões e 526 mil portugueses, o correspondente a 34%, já receberam a primeira dose da Covid-19 desde o início do processo de vacinação, de acordo com o relatório enviado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Com a vacinação completa há cerca de 16% da população, o correspondente a mais de um milhão e 654 mil portugueses. 90% dos idosos com mais de 80 anos já têm o processo completo e 92% da população com mais de 65 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina.De referir ainda que 44% dos portugueses entre os 50 e os 64 anos já têm uma dose da vacina Covid. Foram dadas na última semana mais de 300 mil primeiras doses e mais de 216 mil segundas doses.A nível percentual, o Alentejo é a região com mais primeiras doses administradas, 41%, e a região centro a região com mais processos de vacinação completos, 21%.Em quantidade, o Norte segue na frente com mais de um milhão e 756 mil pessoas vacinadas, mais de 179 mil na última semana.